2019-01-19T16:01:32+03:00
Происшествия

Жуткую находку обнаружили работники сортировочного завода в Тюмени

Преступников задержали по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Мужчину нашли в мусоре. Фото с сайта пиксабайМужчину нашли в мусоре. Фото с сайта пиксабай
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Тело безработного тюменца обнаружили в груде мусора работники одного из сортировочных заводов. Они вызвали полицию.

Как сообщает УМВД по Тюменской области, страшная находка была обнаружена1 6 января. Оперативники задержали двух подозреваемых. Ими оказались ранее судимые жители Талицкого района Свердловской области 20 и 32 лет. Как пояснили мужчины, преступление они совершили 14 января 2019 года на съемной квартире по улице Горпищекомбинатовской в Тюмени.

Оперативники выяснили, что во время совместного распития спиртных напитков с человеком, который ранее снимал эту квартиру, возникла ссора и драка. Мужчины не рассчитали силы и избили тюменца до смерти. Затем они вынесли его тело из квартиры и попытались спрятать. После чего они с места преступления скрылись на территории Свердловской области. В настоящий момент подозреваемые дали признательные показани. Расследование продолжается.

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