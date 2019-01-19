Творцы из «Родника» Исетского района отмечают юбилей клуба
Творческий клуб «Родник» был создан в послевоенные года в Исетском районе при краеведческом музее.
Спустя 70 лет, литературные встречи в Приисетье продолжают объединять земляков-поэтов, музееведов, педагогов и журналистов.
Так, новую книгу стихов представил известный в Тюменской области поэт Андрей Емельянов.
Он сын главного летописца Приисетья, историка-краеведа, создателя районного музея, заслуженного учителя России Анатолия Емельянова. Кстати, именно он и объединил строкотворцев Приисетья в творческий клуб «Родник». Было это в 1949 году. В июле, в день рождения Анатолия Лаврентьевича, здесь планируют провести районный фестиваль стихов и авторской песни.
Отметим, что в 2018 году к 95-летнему юбилею Исетского района издана книга творений «Родника» под названием «Живи в веках и процветай, мое родное Приисетье». Все участники клуба выразили благодарность за поддержку главе района Николаю Теньковскому. Впереди у них много встреч и поводов для творческого самовыражения.