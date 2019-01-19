2019-01-19T15:08:25+03:00
Звезды

Творцы из «Родника» Исетского района отмечают юбилей клуба

Он был создан в 1949 году
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Творческий клуб «Родник» был создан в послевоенные года в Исетском районе при краеведческом музее.

Спустя 70 лет, литературные встречи в Приисетье продолжают объединять земляков-поэтов, музееведов, педагогов и журналистов.

Так, новую книгу стихов представил известный в Тюменской области поэт Андрей Емельянов.

Он сын главного летописца Приисетья, историка-краеведа, создателя районного музея, заслуженного учителя России Анатолия Емельянова. Кстати, именно он и объединил строкотворцев Приисетья в творческий клуб «Родник». Было это в 1949 году. В июле, в день рождения Анатолия Лаврентьевича, здесь планируют провести районный фестиваль стихов и авторской песни.

Отметим, что в 2018 году к 95-летнему юбилею Исетского района издана книга творений «Родника» под названием «Живи в веках и процветай, мое родное Приисетье». Все участники клуба выразили благодарность за поддержку главе района Николаю Теньковскому. Впереди у них много встреч и поводов для творческого самовыражения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Комикс о «Тюмэне» представят на фестивале графики в Лейпциге
Жуткую находку обнаружили работники сортировочного завода в Тюмени
Племянница из Ишима «успокоила» нетрезвого дядю табуретом по голове
В Ишиме безработным предлагают деньги на открытие собственного дела
Тюменцев предупредили о крупном штрафе за несанкционированную акцию по мусорной реформе
Тюменский «Стеклотех» принял участие в обсуждении отраслевых проблем
Тюменцы «серебряного» возраста станут гидами по трехмерным видеотурам
Пьяный житель Нижней Тавды едва не убил возлюбленную
В Ялуторовске к 360-летию города стартовала акция «Наши земляки»
Тюменцев просят не приходить на отмененное собрание по мусорной реформе
Летом в Тюмени снимут "Киноляп"
Уникальные броши создадут тюменцы на мастер-классе
Житель Ишима во время свидания оставил девушку без телефона
Выставка картин о море открывается в Тюмени
В Тюмени неизвестные заливают клей в замочные скважины входных дверей
В поликлиниках Тюмени за новогодние праздники зарегистрировано 22 тысячи обращений
Погода в Тюмени 19 января: -12 градусов и солнечно
Чемпионат по прыжкам на батутах состоится в Тюмени
В детских садах Тюмени появятся консультативно-методические пункты
На Главкатке Тюмени 19 января пройдет массовое обливание крещенской водой
Возвращался от родителей: на трассе Курган-Тюмень погиб автомобилист
В Тюмени отменили митинг против «мусорной реформы»