Творцы из «Родника» Исетского района отмечают юбилей клуба

СЕГОДНЯ 15:08 2019-01-19T15:08:25+03:00

Он был создан в 1949 году

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Творческий клуб «Родник» был создан в послевоенные года в Исетском районе при краеведческом музее.

Спустя 70 лет, литературные встречи в Приисетье продолжают объединять земляков-поэтов, музееведов, педагогов и журналистов.

Так, новую книгу стихов представил известный в Тюменской области поэт Андрей Емельянов.

Он сын главного летописца Приисетья, историка-краеведа, создателя районного музея, заслуженного учителя России Анатолия Емельянова. Кстати, именно он и объединил строкотворцев Приисетья в творческий клуб «Родник». Было это в 1949 году. В июле, в день рождения Анатолия Лаврентьевича, здесь планируют провести районный фестиваль стихов и авторской песни.

Отметим, что в 2018 году к 95-летнему юбилею Исетского района издана книга творений «Родника» под названием «Живи в веках и процветай, мое родное Приисетье». Все участники клуба выразили благодарность за поддержку главе района Николаю Теньковскому. Впереди у них много встреч и поводов для творческого самовыражения.