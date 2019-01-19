Племянница из Ишима «успокоила» нетрезвого дядю табуретом по голове

СЕГОДНЯ 15:03 2019-01-19T15:03:26+03:00

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О пострадавшем мужчине в полицию Ишима сообщили медики. Выяснилось, что женщина решила спор табуретом.

Как сообщает УМВД по Тюменской области, накануне вечером в селе Новотравное Ишимского района нетрезвый мужчина вернулся домой, где его ждала племянница. Женщина была возмущена тем, что дядя отсутствовал целые сутки и не хозяйничал. Возник конфликт, в пылу которого женщина взяла табурет и ударила им родственника по голове, пробив голову. После женщина сама вызвала скорую помощь. Врачи зафиксировали причинение легкого вреда здоровью.

Подозреваемая 27-летняя местная жительница задержана и доставлена в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».