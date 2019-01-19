В Ишиме безработным предлагают деньги на открытие собственного дела

СЕГОДНЯ 14:15 2019-01-19T14:15:43+03:00

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В Центр занятости Ишима и Ишимского района обратился 91 человек за консультацией по программе самозанятости за 2018 год.

Как сообщили в центре, 19 безработных ишимцев получили финансовую помощь на открытие собственного дела.

Благодаря финансовой поддержке, бывшими безработными в городе и районе открыты салон флористики, швейная и деревообрабатывающая мастерские, студия машинной вышивки, клуб робототехники, творческая мастерская для детей, две парикмахерские, мастерская кованых металлоизделий.

Также в рамках самозанятости стартовал проект по дневному пребыванию детей, открыто окно услуг по ремонту и утилизации оргтехники, заполнению деклараций 3-НДФЛ. Предприниматели оказывают услуги по шугарингу, маникюру, изготавливают силиконовые приманки для рыбалки, разводят овец, предоставляют транспортные и фотоуслуги.

По информации специалистов ишимского центра занятости, на организацию предпринимательской деятельности безработным гражданам выделяют финансовую помощь в размере 192 тысячи рублей. Будущих предпринимателей консультируют о порядке регистрации, разработке бизнес-плана и предоставлению подтверждающих документов.

Кроме того, если же участник программы самозанятости трудоустраивает к себе безработных граждан, он может рассчитывать на возмещение затрат на заработную плату в размере 96 тысяч рублей.