Тюменцев предупредили о крупном штрафе за несанкционированную акцию по мусорной реформе

СЕГОДНЯ 13:39 2019-01-19T13:39:12+03:00

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Тюменцы рискуют нарваться на крупный штраф, если придут на несанкционированную акцию против «мусорной реформы». Напомним, организаторами мероприятия выступали коммунисты, которые планировали его провести 20 января.

Накануне организаторы отозвали заявку на проведение акции. Правовых оснований для организации мероприятия нет и участие в нем незаконно.Тюменский юрист Александр Горчаков заявил, что поскольку заявка была отозвана, участие любого гражданина в собрании на том же месте в то же время будет незаконным.

К тюменцам, которые несмотря на отмену публичного мероприятия решат его посетить, будут применяться меры правового реагирования.

Тем, кто решит самостоятельно прийти и устроить несанкционированную акцию – придётся раскошелиться. Активистам грозит административный штраф, согласно части 5 статьи 5 Федерального закона от 19.06.2004 №54 – ФЗ. Отметим, что в Тюмени организаторов незаконных акций уже штрафовали на суммы от 200 и более тысяч рублей.

- Организаторы отменили публичное мероприятие и перевели проведение митинга в незаконную плоскость. В связи с этим у них есть определенная ответственность за уведомление людей, чтобы их не наказали за посещение несогласованного митинга. А незнание не освобождает от ответственности, - отметил Александр Горчаков.