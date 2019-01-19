Тюменский «Стеклотех» принял участие в обсуждении отраслевых проблем

СЕГОДНЯ 13:10 2019-01-19T13:10:27+03:00

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Тюменские предприниматели приняли участие в заседание российской ассоциации производителей стеклянной тары в Москве.

В ассоциации обсуждают вопрос вторичной переработки сырья.

- Сейчас это очень горячая тема. И мы рассматриваем возможность включения переработчиков в территориальные схемы обращения с ТБО, - говорит руководитель ассоциации, генеральный директор тюменского завода «Стеклотех» Елена Острягина.

По её мнению первые итоги деятельности нового объединения уже дали эффект.

- Прежде всего, работа российской ассоциации производителей стеклянной тары позволяет избежать ошибок при принятии законов. Ещё на начальной стадии была решена задача взаимодействия с исполнительной и законодательной властью, в частности с министерством природных ресурсов и министерством промышленности. В итоге сейчас мы имеем возможность ещё до принятия законов поучаствовать в их обсуждении. Первый год такого взаимодействия показал, что экспертное мнение производственников учитывается. Например, с помощью производственных ассоциаций удалось пересмотреть ставки экологических сборов. Сделать их дифференцированными, а не всех под одну гребёнку. Мы предоставили аналитические записки, где показали, как действуют те же экологические сборы за рубежом. Все это позволяет избежать ошибок, - сказала Елена Острягина.