2019-01-19T13:10:27+03:00
Общество

Тюменский «Стеклотех» принял участие в обсуждении отраслевых проблем

В ассоциации обсуждают вопрос вторичной переработки сырья
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
С помощью производственных ассоциаций удалось пересмотреть ставки экологических сборов.С помощью производственных ассоциаций удалось пересмотреть ставки экологических сборов.Фото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Тюменские предприниматели приняли участие в заседание российской ассоциации производителей стеклянной тары в Москве.

В ассоциации обсуждают вопрос вторичной переработки сырья.

- Сейчас это очень горячая тема. И мы рассматриваем возможность включения переработчиков в территориальные схемы обращения с ТБО, - говорит руководитель ассоциации, генеральный директор тюменского завода «Стеклотех» Елена Острягина.

По её мнению первые итоги деятельности нового объединения уже дали эффект.

- Прежде всего, работа российской ассоциации производителей стеклянной тары позволяет избежать ошибок при принятии законов. Ещё на начальной стадии была решена задача взаимодействия с исполнительной и законодательной властью, в частности с министерством природных ресурсов и министерством промышленности. В итоге сейчас мы имеем возможность ещё до принятия законов поучаствовать в их обсуждении. Первый год такого взаимодействия показал, что экспертное мнение производственников учитывается. Например, с помощью производственных ассоциаций удалось пересмотреть ставки экологических сборов. Сделать их дифференцированными, а не всех под одну гребёнку. Мы предоставили аналитические записки, где показали, как действуют те же экологические сборы за рубежом. Все это позволяет избежать ошибок, - сказала Елена Острягина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменцев предупредили о крупном штрафе за несанкционированную акцию по мусорной реформе
Тюменцы «серебряного» возраста станут гидами по трехмерным видеотурам
Пьяный житель Нижней Тавды едва не убил возлюбленную
В Ялуторовске к 360-летию города стартовала акция «Наши земляки»
Тюменцев просят не приходить на отмененное собрание по мусорной реформе
Летом в Тюмени снимут "Киноляп"
Уникальные броши создадут тюменцы на мастер-классе
Житель Ишима во время свидания оставил девушку без телефона
Выставка картин о море открывается в Тюмени
В Тюмени неизвестные заливают клей в замочные скважины входных дверей
В поликлиниках Тюмени за новогодние праздники зарегистрировано 22 тысячи обращений
Погода в Тюмени 19 января: -12 градусов и солнечно
Чемпионат по прыжкам на батутах состоится в Тюмени
В детских садах Тюмени появятся консультативно-методические пункты
На Главкатке Тюмени 19 января пройдет массовое обливание крещенской водой
Возвращался от родителей: на трассе Курган-Тюмень погиб автомобилист
В Тюмени отменили митинг против «мусорной реформы»