2019-01-19T12:22:51+03:00
Общество

Тюменцы «серебряного» возраста станут гидами по трехмерным видеотурам

Они будут создавать экскурсионные маршруты
Алена Кульмухаметова
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Социальный проект «Гиды TMN 55+» Тюменского регионального Благотворительного фонда «Старшее поколение» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.

Победа позволит взрослым волонтёрам показать массу интересных и красивых 3D-панорам Тюмени в формате VR-360 и изучит областную столицу через призму очков виртуальной реальности.

С помощью современных технологий любой человек, в том числе маломобильный, получит возможность удаленно побывать в любых местах и посетить желаемые достопримечательности. Достаточно приложения на смартфоне или персональном компьютере.

Интерактивное взаимодействие позволит зрителю участвовать в событиях, самостоятельно выбирать маршрут, передвигаться по выбранному пути, поворачивать на развилках, возвращаться назад.

Получив базовые знания иностранных языков, продвинутые гиды с опытом будут готовы презентовать трехмерные видеотуры даже для зарубежных гостей.

Отметим, на первоначальном этапе активисты проекта в формате интенсивов, краш-тестов и мастер-классов освоят азы экскурсионного дела, краеведения, ораторского мастерства, которые пригодятся при составлении авторских экскурсионных программ.

Получить более подробную информацию о деятельности проекта и записаться можно по телефону 30-39-59, на сайте или на официальной странице «ВКонтакте».

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