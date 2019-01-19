2019-01-19T11:59:59+03:00
Происшествия

Пьяный житель Нижней Тавды едва не убил возлюбленную

Женщина обратилась в полицию
Алена Кульмухаметова
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Душил, угрожал ножом и был крайне агрессивен житель Нижней Тавды. Его возлюбленная поверила, что он способен на убийство.

- В Нижнетавдинский отдел полиции поступило сообщение от 39-летней уроженки деревни Ерёмино о том, что сожитель угрожает ей убийством. Участковый уполномоченный задержал фигуранта и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

Оказалось, что 37-летний нетрезвый житель Нижней Тавды поссорился с сожительницей. Злоумышленник повалил несчастную женщину на пол, начал душить, а затем взял складной нож и пригрозил ей убийством. Женщина вырвалась, выбежала из дома и обратилась в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».

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