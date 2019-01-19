В Ялуторовске к 360-летию города стартовала акция «Наши земляки»

СЕГОДНЯ 11:11 2019-01-19T11:11:11+03:00

Горожане могут рассказать о Ялуторовске в виде письменных работ и фотографий Фото: Татьяна Коркина

Она будет проходить в течение 2019 года

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Жителей Ялуторовска приглашают принять участие в акции «Наши земляки», которая посвящена 360-летию со дня основания города.

Как рассказала председатель комитета по культуре и туризму администрации Ялуторовска Ирина Мелкова, акция 15 января запущена во всех СМИ, социальных сетях города.

- Мы приглашаем жителей города рассказать о наших знаменитых, известных земляках, которые внесли свою лепту в становление города. У нас много исторических личностей: Мамонтов, декабристы, Фитин, Друнина, министр Антонов, но мы хотим рассказать еще о ялуторовцах, в честь которых названы улицы, которые на протяжении многих лет трудились на благо нашего города. Мы хотим познакомить подрастающее поколение ялуторовцев с нашими земляками, - поделилась Ирина Мелкова.

Горожане могут создавать работы в виде эссе, статей, очерков, рассказов, стихотворений, фотографий о земляках, которые затем разместят в СМИ и соцсетях.

Акция "Наши земляки" будет идти весь 2019 год. По словам организаторов акции, возможно, по ее окончании они выпустят специальный памятный буклет, в который войдут интересные материалы о ялуторовцах.

Добавим, что в год 360-летия Ялуторовска будет дан старт акциям «Старинное фото» и «Чистое слово в каждый дом».