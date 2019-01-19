Тюменцев просят не приходить на отмененное собрание по мусорной реформе

СЕГОДНЯ 10:17 2019-01-19T10:17:14+03:00

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Представители инициативной группы просят жителей Тюмени не приходить на собрание, посвящённое мусорной реформе. Мероприятие было отменено накануне организаторами. За незаконный митинг горожанам грозит административный штраф.

Призыв от представителей инициативной группы появился 19 января в соцсетях. «Митинга на Центральной площади не будет. Передайте эту информацию друзьям, родным и знакомым! Призываем всех действовать в рамках закона!», – написали они в группе.

Тем, кто несмотря ни на что решит прийти на митинг, грозит административный штраф, согласно части 5 ст.5 Федерального закона от 19.06.2004 №54 – ФЗ. На это указывает председатель комитета по межнациональным отношениям администрации города Роман Малыгин.