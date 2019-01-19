Летом в Тюмени снимут "Киноляп"

СЕГОДНЯ 10:15 2019-01-19T10:22:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Короткометражный фильм о важности своего выбора и умении нести ответственность за совершенные поступки снимут в Тюмени летом 2019 года.

Фильм под названием «Киноляп» за пять минут расскажет историю, где все живут по сценарию: мысли, чувства и поступки заранее прописаны. Люди в картине живут в параллельном мире. Съемочной площадкой станут улицы и общественные заведения Тюмени, но в кинокартине они преобразятся в локации параллельного мира, где все функционирует по иным законам.

Короткий метр будет снят в жанре фэнтези, драмы и комедии. В основе сюжета — история главного героя Ильи. Он обычный клерк, который ждет долгожданного повышения на работе. Илья чётко выполняет сюжет своего сценария, не отступая ни на шаг.

Но по пути на работу, он случайно сталкивается с девушкой и из-за столкновения их сценарии перемешиваются. Главный герой понимает, что это текст не его сюжета и осознаёт, что можно совершать те поступки, которые хочется ему самому.

Осенью 2019 года авторы короткометражной ленты — представители молодежных организаций Тюмени — планируют отправить «Киноляп» на фестивали, поэтому фильм выйдет на широкие экраны после лета 2010 года.