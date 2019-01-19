Уникальные броши создадут тюменцы на мастер-классе

СЕГОДНЯ 09:12 2019-01-19T09:12:10+03:00

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Индивидуальную брошь, которая подойдёт под гардероб помогут создать тюменцам на мастер-классе, который пройдет 22 января в мультицентре «Моя территория».

Для поклонников прикладного творчества любого возраста практический интенсив проведут опытные Александра Белова и Евгения Ерохина. Они не только поделятся секретами создания украшений, но и помогут сделать индивидуальные броши, которые будут стильным дополнением к образу. На время мастер-класса каждый участник станет модным дизайнером, ведь дизайн своего изделия он разработает самостоятельно.

Все материалы предоставляются организаторами. Участие бесплатное по предварительной регистрации через сервис TMN-ID, но нужно поторопиться с заявкой, так как количество мест ограничено.

Подробная информация — в группе мультицентра «Моя территория» во «Вконтакте» или по телефону: 68-96-98.