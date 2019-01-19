Житель Ишима во время свидания оставил девушку без телефона

СЕГОДНЯ 09:03 2019-01-19T09:03:18+03:00

Сразу две женщины написали заявления в полицию на молодого человека

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Пожил за чужой счет 20-летний житель Ишима совсем короткое время. Обе женщины обратились в полицию с заявлениями.

По информации Управления МВД по Тюменской области, в полицию города Ишима поступили заявления от двух женщин о краже имущества. В селе Второпесьяново у 25-летней местной жительницы после визита знакомого пропал телефон. У жительницы деревни Заречка из квартиры, которую она сдает в Ишиме, исчез телевизор.

Выяснилось, что кражу совершил безработный 20-летний мужчина. Как пояснил задержанный, в село Второпесьяново он приехал по просьбе знакомой, а когда женщина вышла из комнаты, похитил телефон «Самсунг». В Ишиме он снимал жилье, денег на оплату аренды у молодого человека не оказалось, он решил съехать и похитил телевизор. Похищенное имущество фигурант продал через объявления на Интернет-сайте. Деньги потратил на личные нужды.

Сумма причиненного ущерба составила около 25 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела статье «Кража».