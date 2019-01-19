Выставка картин о море открывается в Тюмени

СЕГОДНЯ 08:20 2019-01-19T08:20:19+03:00

На открытии будет живая музыка и розыгрыш призов

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На выставке можно увидеть около 40 работ с пейзажами на морскую тему и авторских кукол. 27 января в 14:00 в молодежном театральном центре «Космос» откроется экспозиция авторских картин и кукол-русалок «Мечты о море».

Свои работы представят педагоги и ученики художественной студии Romantic Art.

По информации организаторов, на открытии выставки будет живая музыка и розыгрыш призов — сертификатов на занятия в художественной студии Romantic Art и планшета для рисования.

— Хочется напомнить, что «Космос» — не только площадка для спектаклей и театральных проектов, но и выставочное пространство для изобразительного искусства. «Мечты о море» — хорошая свежая экспозиция, с которой стоит начать 2019 год, — отметила руководитель молодежного театрального центра «Космос» Марина Деликатная.

Бесплатная выставка будет работать до 27 февраля в холле «Космоса».