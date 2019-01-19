В Тюмени неизвестные заливают клей в замочные скважины входных дверей
Шпана или преступники? Такой вопрос задают тюменцы после нескольких случаев заливания клея в замочную скважину дверей в квартиры. Большинство придерживаются второго варианта.
Накануне в соцсети ВКонтакте в одной из тюменских групп появился любопытный пост:
«Здравствуйте! Сегодня утром обнаружила такую картину, во-первых, утром сработала пожарная тревога, когда вышла и решила закрыть дверь, все оказалось залито клеем в оба отверстия для ключа. Хорошо что муж был дома! Может у кого-нибудь было подобное? Уже не знаем, что думать. Может шпана, или....» - задаёт вопрос тюменка.
Она также сообщила, что произошло это в доме по улице Бориса Житкова 10.
Подписчики тюменской группы живо откликнулись на пост и стали сообщать, что нечто подобное происходило и у них. И так действуют преступники.
«Всё элементарно. Срабатывает пожарная сигнализация, люди покидают жильё. У кого замок клеем залит, не смогут закрыть дверь. Воры тут как тут» - объясняет схему Алексей.
Тюменцы также поддержали его и пояснили, что у них было подобное.
«Вчера на Елизарова на одном из этажей залиты замки суперклеем у трех квартир» - отмечает Владимир.
Подписчики советуют установить камеры в доме, чтобы вычислить преступников.