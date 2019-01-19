В Тюмени неизвестные заливают клей в замочные скважины входных дверей

СЕГОДНЯ 08:05 2019-01-19T08:05:40+03:00

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Шпана или преступники? Такой вопрос задают тюменцы после нескольких случаев заливания клея в замочную скважину дверей в квартиры. Большинство придерживаются второго варианта.

Накануне в соцсети ВКонтакте в одной из тюменских групп появился любопытный пост:

«Здравствуйте! Сегодня утром обнаружила такую картину, во-первых, утром сработала пожарная тревога, когда вышла и решила закрыть дверь, все оказалось залито клеем в оба отверстия для ключа. Хорошо что муж был дома! Может у кого-нибудь было подобное? Уже не знаем, что думать. Может шпана, или....» - задаёт вопрос тюменка.

Она также сообщила, что произошло это в доме по улице Бориса Житкова 10.

Подписчики тюменской группы живо откликнулись на пост и стали сообщать, что нечто подобное происходило и у них. И так действуют преступники.

«Всё элементарно. Срабатывает пожарная сигнализация, люди покидают жильё. У кого замок клеем залит, не смогут закрыть дверь. Воры тут как тут» - объясняет схему Алексей.

Тюменцы также поддержали его и пояснили, что у них было подобное.

«Вчера на Елизарова на одном из этажей залиты замки суперклеем у трех квартир» - отмечает Владимир.

Подписчики советуют установить камеры в доме, чтобы вычислить преступников.