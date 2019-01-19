В поликлиниках Тюмени за новогодние праздники зарегистрировано 22 тысячи обращений

СЕГОДНЯ 07:06 2019-01-19T07:06:04+03:00

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Сезонный подъем острых респираторных заболеваний зарегистрирован в Тюмени. В первую неделю 2019 года эпидемиологический порог был превышен всего на 1%, но количество обращений в службу скорой помощи с симптомами ОРВИ кратно возросло.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, вместо обычных 500-600 вызовов по "03" - 1, 2 и 3 января их было порядка 900 ежедневно. Для нормализации обстановки городские поликлиники из праздничного режима были переведены в обычный. Дежурило также больше бригад неотложной и скорой помощи.

С 1 по 8 января в кабинеты неотложной помощи, терапевтам и педиатрам городских поликлиник обратилось более 6700 детей - из них 60% с симптомами ОРВИ, на дом бригады "скорой" к маленьким тюменцам выезжали более 4700 раз.

Взрослые пациенты в это же время обратились в поликлиники почти 7000 раз. Тюменцы перестраховались: только 36% из этого числа оказались с симптомами ОРВИ. На дом бригады неотложной помощи к взрослым выезжали более 3000 раз.