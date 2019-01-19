Погода в Тюмени 19 января: -12 градусов и солнечно
В Тюмени ясная погода и без осадков. Ветер юго-западный 4-8 метров в секунду. Температура воздуха: -12, -10 градусов.
В Тобольске также ясная погода, снега не ожидается. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха: -12, -11 градусов.
В Ялуторовске ясная погода, без осадков. Ветер юго-западный, южный 4-7 метров в секунду. Температура воздуха: -14, -12 градусов.
В Заводоуковске ясная погода и без осадков. Ветер юго-западный, южный 4-8 метров в секунду. Температура воздуха: -14, -12 градусов.
В Тюменской области переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный, южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём: -5-10 градусов.