2019-01-19T06:22:41+03:00
Общество

Погода в Тюмени 19 января: -12 градусов и солнечно

Крещение выдалось без морозов
Алена Кульмухаметова
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На Крещение в Тюмени выдалась тёплая погодаНа Крещение в Тюмени выдалась тёплая погодаФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени ясная погода и без осадков. Ветер юго-западный 4-8 метров в секунду. Температура воздуха: -12, -10 градусов.

В Тобольске также ясная погода, снега не ожидается. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха: -12, -11 градусов.

В Ялуторовске ясная погода, без осадков. Ветер юго-западный, южный 4-7 метров в секунду. Температура воздуха: -14, -12 градусов.

В Заводоуковске ясная погода и без осадков. Ветер юго-западный, южный 4-8 метров в секунду. Температура воздуха: -14, -12 градусов.

В Тюменской области переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный, южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём: -5-10 градусов.

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