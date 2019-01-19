Чемпионат по прыжкам на батутах состоится в Тюмени

СЕГОДНЯ 06:01 2019-01-19T06:05:44+03:00

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Спортсмены и любители встретятся на батутах 23 февраля в ТРЦ «Колумб», чтобы показать своё мастерство тюменцам.

Организаторы отмечают, что чемпионат пройдёт по трём основным направлениям: поток спортсменов по спортивным разрядам и фристайлу на батутах, а также поток любителей по свободным прыжкам. Выступающих будет оценивать судейская коллегия — мастера спорта, которые прошли обучение от Федерации прыжков на батуте Тюменской области.

— Это уже второе соревнование, которое проводится на базе нашего центра, и для его организации мы поработали над устранением прошлых недочетов. Батутный вид спорта активно развивается, и данный чемпионат станет для местных спортсменов отличной тренировкой, а для зрителей захватывающим событием, — рассказал организатор соревнований Константин Пережогин.

Победителей и призеров вместе с тренерами наградят медалями и дипломами, специальным призом от партнёров соревнований.

Для участия подать заявку на почту ninjaparktmn@gmail.com или зарегистрироваться через сервис TMN- ID.

Подробная информация — в группе во «Вконтакте» или по телефону: 53-37-09.