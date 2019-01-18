2019-01-18T18:47:25+03:00
Общество

В детских садах Тюмени появятся консультативно-методические пункты

В них будут консультировать родителей малышей до 3 лет
Маргарита КАЛИНКИНА
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В детских садах Тюмени появятся консультативно-методические пункты. В них воспитатели будут консультировать родителей малышей до 3 лет. Мамам и папам будут давать рекомендации по вопросам воспитания и на какие особенности в развитии ребенка стоит обратить внимание. Дети в это время смогут посещать развивающие мастер-классы.

Проект планируется запустить весной 2019 года. Пока он активно обсуждается заведующими детскими садами. Каждое дошкольное учреждение разрабатывает соответствующий перечень услуг.

- Родители смогут самостоятельно выбрать интересующие услуги. Предполагается, что большая часть занятий будет проходить по субботам, − отметила начальник отдела дошкольного образования департамента образования Тюмени Елена Прохорихина.

Она добавила, что такие занятия помогут родителям лучше понять своего ребенка, а также помочь подготовиться к детскому саду или лучше в нём адаптироваться.

Отметим, до этого года в Тюмени консультативно-методические пункты работали только с коррекционными дошкольными группами в учреждениях № 87, № 101, № 76 и № 82. Сегодня в них занимаются малыши с особенностями развития. Уже к началу марта внести новую форму работы в свои образовательные программы и приступить к набору желающих посещать центры должны все детские сады города, сообщили в городском департаменте образования.

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