На Главкатке Тюмени 19 января пройдет массовое обливание крещенской водой

СЕГОДНЯ 18:13 2019-01-18T18:33:28+03:00

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Массовое обливание крещенской водой пройдет на Главкатке в Тюмени. Флешмоб будет посвящен Крещению. Горожан ждут в центре города на самом большом катке областной столицы на площади 400-летия Тюмени.

В субботу, 19 января, на Главкатке соберутся представители центра закаливания и плавания в холодной воде «АквАйСпорт-Тюмень», которые на личном примере покажут, как правильно закаляться.

Моржи расскажут гостям, как нужно готовить к Крещенским купаниям свой организм, чтобы не заболеть после окунания в иордань. А после этого поклонники зимнего плавания покажут, как правильно обливаться холодной водой. Ее они, кстати, наберут из освященной проруби.

Мероприятие начнется в 13:00 прямо на Главкатке.