Возвращался от родителей: на трассе Курган-Тюмень погиб автомобилист

СЕГОДНЯ 18:07 2019-01-18T18:07:40+03:00

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На федеральной трассе Курган-Тюмень в Исетском районе сегодня, 18 января, погиб автомобилист. 44-летний житель села Солобоево на автомобиле «Ниссан» возвращался домой от родителей из села Станичное. На 112-м километре его машина на скорости съехала в кювет и перевернулась несколько раз. Мужчина скончался на месте. Обстоятельства ДТП выясняются.

ГИБДД рекомендует автомобилистам на загородных дорогах внимательно относиться к выбору скорости, определяя свой безопасный скоростной режим исходя из опыта вождения, дорожных и погодных условий, характеристик своего автомобиля. Каждое 4-е ДТП в Тюменской области происходит из-за несоблюдения безопасной скорости.