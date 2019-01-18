Тюменец выстрелил в женщину за то что она хотела оторвать значок с автомобиля

СЕГОДНЯ 16:19 2019-01-18T16:19:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени задержан мужчина, который выстрелил в бедро прохожей. Женщина обратилась в больницу. У нее были множественные точечные раны обоих бедер. Женщина пояснила, что травмы ей нанес водитель автомобиля марки «Мерседес».

Инцидент произошел 17 января около 5 часов утра. Женщина выбежала на дорогу в неположенном месте и между ней и водителем начался конфликт, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. В итоге тюменка попыталась оторвать значок с капота машины. Водитель, не справившись с эмоциями, достал охотничье ружье и выстрелил в ноги женщины, после чего уехал.

Потерпевшая сумела самостоятельно добраться до дома, откуда вызвала бригаду скорой помощи. Медики сообщили в полицию и неадекватного автомобилиста нашли по горячим следам. Им оказался 26-летний тюменец.

Оружие, находившееся в машине, предназначалось для охоты. Подозреваемый предоставил документы на хранение и охотничий билет. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия». Мужчине грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы до 5 лет, либо лишение свободы до 5 лет.