Жителям Тюменской области предлагают собрать 100 тонн макулатуры

СЕГОДНЯ 15:50 2019-01-18T15:55:48+03:00

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Экомарафон-переработка «Сдай макулатуру – спаси дерево!» пройдет в Тюменской области с 11 по 24 февраля. Акция пройдет в виде соревнований между районами и городами региона.

К участию приглашаются все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании и другие учреждения. Каждому участнику нужно собрать более 300 кг макулатуры. Это 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг, не имеющих литературной ценности. После чего нужно оставить заявку на сайте акции.

Отдельные граждане, желающие принять участие в акции, но не имеющие возможность собрать более 300 кг, могут обратиться по месту работы или в ближайшее учебное заведение, учреждение с предложением принять участие в акции. За вторсырье весом более 500 кг предусмотрены денежные премии.

Денежные премии исходя из веса макулатуры

Если общий результат области составит более 100 тонн, финалисты получат:

1 место (на выбор):

- аллея из 10 саженцев редких пород деревьев (манчжурский орех, дуб, явор, туя);

- библиотечный фонд (30 экземпляров книг по эффективности, саморазвитию и личностному росту);

- телескоп – для знакомства со звездным небом.

2 место (на выбор):

- экокинофестиваль – увлекательный видеоформат для изучения принципов экологического равновесия;

- библиотечный фонд (25 экземпляров книг по эффективности, саморазвитию и личностному росту);

- цифровой микроскоп – для изучения окружающего мира.

3 место (на выбор):

- уличный спортивный комплекс (турник, брусья, вертикальная лестница). В одном из дворов, на выбор победителя. Подарок от экологов спортсменам;

- библиотечный фонд (20 экземпляров книг по эффективности, саморазвитию и личностному росту);

- леготехник – для развития конструкторского мышления и моторики.

Основная задача экомарафона – привлечь внимание людей на расточительство природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.Инструкция по сдаче макулатуры:

Что можно сдать в макулатуру: глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт-бумага, бумажная упаковка, картон, книги, не представляющие литературной ценности, и т.п.

Можно сдавать архивы администраций и организаций – мы гарантируем конфиденциальную утилизацию!

Не приносить: чеки – в них нет целлюлозы, ламинированную и влагостойкую бумагу (одноразовая посуда и т.п.), упаковку от яиц (это не картон, а валяная целлюлоза), бумажные салфетки и полотенца.

Как подготовить к сдаче: удалить пластиковые элементы, извлечь из файлов. Необходимо отделить металлические пружины (от старых календарей, тетрадей). Хорошо перевязать в плотные кипы или плотно и компактно сложить в коробки. Коробки развернуть и сложить.

Неразобранные коробки приниматься не будут, иначе автомобиль будет возить воздух вместо макулатуры. Гофрокартон в связи с его малой удельной плотностью принимается или кипованный прессом, или хорошо развернутый и компактно свернутый в объеме не более одного м3, по дополнительной заявке, оставленной на сайте сдай-бумагу.рф, согласованной с организаторами акции.

Если не соблюсти эти требования, то переработка гофрокартона не целесообразна экологически, малый вес при большом объёме в процессе транспортировки не перекрывает вреда от выхлопов автомобиля.

Акция проводится при поддержке департамента недропользования и экологии Тюменской области и краудфандингового проекта «Подари дерево».

Оргкомитет акции: 8 (937) 311-91-84, е-mail: 72@sdai-bumagu.com.