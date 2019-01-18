19-летняя тюменка избивала и держала в страхе родную тетю

СЕГОДНЯ 15:20 2019-01-18T15:20:15+03:00

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В Тюменском районе задержали19-летнюю женщину, которая угрожала убийством родной тете. Мать двух детей, лишенная родительских прав, уже имеет судимость, ведет ассоциальный образ жизни и регульрно употребляет спиртное.

Вернувшись из мест лишения свободы, она стала жить у тети и, когда племянница в очередной раз пришла домой пьяной, между родственницами произошел скандал. Пьяная женщина схватила кухонный нож и стала угрожать убийством 49-летней тете.

До этого между женщинами уже происходили ссоры, причиной которых становилось поведение племянницы. 19-летняя родственница избивала тетю молотком для отбивания мяса и скалкой. таскала ее за волосы, угрожая зажигалкой и даже отрезала ножницами клок волос.

В итоге потерпевшая обратилась за помощью в полицию. На буйную тюменку заведено уголовное дело на основании частью 1 стати 119 УК РФ «Угроза убийством». С женщины взята подписка о невыезде. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.