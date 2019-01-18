Тюменка пропила телевизор со съемной квартиры и съехала

СЕГОДНЯ 14:54 2019-01-18T14:54:02+03:00

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Тюменские оперативники задержали горожанку, которая стащила телевизор и велосипед со съемной квартиры.

22-летняя безработная после того как у нее закончился договор аренды жилья, устроила вечеринку с друзьями. Компания выпивала спиртное, а когда напитки закончились, квартиранка решила сдать в комиссионный магазин вещи хозяйки и на полученные деньги продолжить застолье.

Съехав с квартиры, девушка перестала отвечать на звонки хозяйки. Приехав в квартиру, женщина нашла ключи в почтовом ящике, а в комнате не было телевизора и велосипеда. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 2 лет, сообщили в пресс-службе городской полиции.