Следственные органы Тюмени начали проверку видео, где мама бьет маленькую дочь на улице
Семейную разборку снял случайный свидетель
Следственные органы Тюмени начали проверку видео, где мама бьет маленькую дочь на улице. Фото instagram.com
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Следственные органы Тюмени начали проверку инцидента, где тюменка на улице избивает руками своего ребенка. Видео родительской разборки засняли очевидцы и выложили в сеть. Оно также попало в СМИ.
В ролике снято, как молодая женщина пытается заставить девочку лежащую на тротуаре, встать. Она сначала тащила ее, обхватив за подмышки, но потом опустила на землю. Девочка легла на живот и мама стала бить ее, чтобы заставить подняться. Получив тумаков, ребенок встал и, понурив голову, пошел.
Фото instagram.com