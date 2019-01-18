Следственные органы Тюмени начали проверку видео, где мама бьет маленькую дочь на улице

СЕГОДНЯ 13:42 2019-01-18T14:02:25+03:00

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Следственные органы Тюмени начали проверку инцидента, где тюменка на улице избивает руками своего ребенка. Видео родительской разборки засняли очевидцы и выложили в сеть. Оно также попало в СМИ.

В ролике снято, как молодая женщина пытается заставить девочку лежащую на тротуаре, встать. Она сначала тащила ее, обхватив за подмышки, но потом опустила на землю. Девочка легла на живот и мама стала бить ее, чтобы заставить подняться. Получив тумаков, ребенок встал и, понурив голову, пошел.