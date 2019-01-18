Спорткомплекс «Олимпия» на улице Пржевальского в Тюмени планируют открыть уже в феврале
В Тюмени завершаются строительство спорткомплекса «Олимпия» на улице Пржевальского. Его планируется сдать уже в феврале, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.
В 2018 году стройка приостанавливалась из-за корректировки проекта в системе видеонаблюдения, радиооповещения, размещения компьютерных сетей, а также систем контроля доступа.
Фото ГУС Тюменской области
На втором этаже будет находиться бассейн. Его площадь составит 400 кв. м. В смену в нем смогут одновременно заниматься плаванием 50 человек. Также на втором этаже разместятся зоны игровых видов спорта, зал фитнеса, видеоконференцсвязи и кабинет дежурного врача. На третьем этаже будут заниматься спортивной гимнастикой и единоборствами. Корпус спортивного комплекса будет оборудован двумя грузовыми лифтами.