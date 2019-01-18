Спорткомплекс «Олимпия» на улице Пржевальского в Тюмени планируют открыть уже в феврале

СЕГОДНЯ 13:09 2019-01-18T13:16:52+03:00

Спорткомплекса «Олимпия» в Тюмени откроют уже в феврале. Фото ГУС Тюменской области

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В Тюмени завершаются строительство спорткомплекса «Олимпия» на улице Пржевальского. Его планируется сдать уже в феврале, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

В 2018 году стройка приостанавливалась из-за корректировки проекта в системе видеонаблюдения, радиооповещения, размещения компьютерных сетей, а также систем контроля доступа.

Фото ГУС Тюменской области

На втором этаже будет находиться бассейн. Его площадь составит 400 кв. м. В смену в нем смогут одновременно заниматься плаванием 50 человек. Также на втором этаже разместятся зоны игровых видов спорта, зал фитнеса, видеоконференцсвязи и кабинет дежурного врача. На третьем этаже будут заниматься спортивной гимнастикой и единоборствами. Корпус спортивного комплекса будет оборудован двумя грузовыми лифтами.