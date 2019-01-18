Александр Моор: тюменцы старше 70 лет получат льготу при оплате за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 12:42 2019-01-18T15:06:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Тюменской области старше 70 лет получат льготу при оплате за вывоз бытового мусора. Разработать такую меру поддержки для пожилых поручил губернатор Тюменской области.

- Этот вопрос беспокоит меня особенно, - сообщил на своих страничках в соцсетях глава региона Александр Моор. - Жизнь складывается по-разному, и бывает так, что человек прожил всю жизнь в большом доме или квартире со своей семьей, а потом остался один. У нас в области есть мера социальной поддержки, по которой одиноко проживающие неработающие люди старше 70 лет получают компенсацию за взнос на капитальный ремонт. Поэтому дал поручение разработать аналогичную меру поддержки и при оплате за утилизацию мусора.

Александр Викторович также напомнил, что накануне говорил о возможности дать выбор тюменцам, по какой системе платить – за квадратные метры или за фактически образованные отходы.

- Для подавляющего большинства удобнее и выгоднее платить за квадратные метры. Считаю, что в этот подход нужно внести важное дополнение. В частных домах есть технические помещения, которых нет в квартирах, и они не жилые. Все должны находиться в равных условиях, и я дал поручение разработать схему вычета, чтобы житель частного дома не платил за техническую площадь, например, за площадь котельной, гаража, если они включены в общую, - добавил губернатор.