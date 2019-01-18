Александр Моор: тюменцы старше 70 лет получат льготу при оплате за вывоз мусора
Жители Тюменской области старше 70 лет получат льготу при оплате за вывоз бытового мусора. Разработать такую меру поддержки для пожилых поручил губернатор Тюменской области.
- Этот вопрос беспокоит меня особенно, - сообщил на своих страничках в соцсетях глава региона Александр Моор. - Жизнь складывается по-разному, и бывает так, что человек прожил всю жизнь в большом доме или квартире со своей семьей, а потом остался один. У нас в области есть мера социальной поддержки, по которой одиноко проживающие неработающие люди старше 70 лет получают компенсацию за взнос на капитальный ремонт. Поэтому дал поручение разработать аналогичную меру поддержки и при оплате за утилизацию мусора.
Александр Викторович также напомнил, что накануне говорил о возможности дать выбор тюменцам, по какой системе платить – за квадратные метры или за фактически образованные отходы.
- Для подавляющего большинства удобнее и выгоднее платить за квадратные метры. Считаю, что в этот подход нужно внести важное дополнение. В частных домах есть технические помещения, которых нет в квартирах, и они не жилые. Все должны находиться в равных условиях, и я дал поручение разработать схему вычета, чтобы житель частного дома не платил за техническую площадь, например, за площадь котельной, гаража, если они включены в общую, - добавил губернатор.