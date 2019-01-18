2019-01-18T12:34:42+03:00
Авто

Таксистов Тюмени проверять на дорогах теперь будут регулярно

Среди водителей оказалось немало нарушителей ПДД
Маргарита КАЛИНКИНА
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Таксистов Тюмени проверять на дорогах теперь будут регулярно. Фото ГИБДД Тюменской областиТаксистов Тюмени проверять на дорогах теперь будут регулярно. Фото ГИБДД Тюменской области
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Таксистов Тюмени теперь проверять на дорогах будут регулярно. Необходимость в этом показал рейд ДПС, организованный ГИБДД 17 января.

Автоинспекторы выявили два грубых нарушения. Один из таксистов на площади у ж/д вокзала оказался, лишенным прав за нетрезвое вождение. Второй - ехал пьяным за пассажирами в Заводоуковск. Машину с цветографической окраской «такси» остановили на 40-м километре автодороги Тюмень-Омск.

Сотрудники ДПС отметили странное поведение водителя и красное лицо. От прохождения освидетельствования таксист отказался. Выяснилось, что накануне, 16 января, этотже водитель отказался от медосвидетельствования на ул. Республики, 86 в Тюмени. У него также не было страхового полиса ОСАГО и за это в течение 2018 года автоинспекторы наказывали его 6 раз.

Всего за рейд было выявлено около 30 нарушений таксистами. В частности, у некоторых не было страхового полиса, не использовался ремень безопасности, нарушались правила маневрирования, несоблюдались требования дорожных знаков. Три человека ездили на машинах, где незаконно нанесена цветографическая схема такси.

Материалы по грубым нарушений будут направлены в территориальный орган Ространснадзора и руководителям фирм-такси, сообщили в областной Госавтоинспекции.

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