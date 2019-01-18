Когда не с кем оставить: молодой отец в Тюмени гонял на коньках с младенцем

СЕГОДНЯ 12:00 2019-01-18T12:04:23+03:00

Когда не с кем оставить: молодой отец гонял на коньках с младенцем. Фото Ильи Капитонова youtube.com

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Катание на коньках уже стало очень популярным зимних отдыхом у жителей Тюмени. Каждый вечер, а особенно в выходные дни на катках проводят время и школьники, и студенты, и работающая молодежь. Нередко среди катающихся можно встретить срелых и даже пожилых горожан.

Что делать, когда дети настолько малы, что на коньки его ставить еще рано, а оставить с кем-то нет возможности. Один из тюменцев нашел выход. Он вместе с коляской вышел на лед. И у него отлично получилось!

Очевидец актиного отдыха молодого папы на базе отдыха "Верхний Бор" заснял катание на видео и выложил в Ютуб. Затем ролик попал в соцсети и начал быстро набирать популярность. Например, в группе "ЧС Тюмень" в "ВКонтакте" за первые три часа лайки под постом поставили более 160 человек, а само видео посмотрели более 500 человек.

Горожане также активно комментируют видео, отмечая, что так и надо!

- Танцы на льду. Парное катание, - прокомментировала пируэты молодого отца Любовь А.

Однако, среди тюменок оказалось немало и тех, кто испугался за малыша в коляске.

- Дальше ещё что нибудь придумает совместно с ребёнком. До тех пор пока дел не натворит. Это очень опасно, случиться может хоть что, может упасть на коляску, перевернуть ее и так далее, - предупредила Алена Н.

Согласная с ней и Анна Л.

- Не дай Бог упадет сам и ребенок пострадает. Ужас. Свои желания стоят выше ребенка. Не покатался бы одну зиму, ничего страшного не было бы. Безответственный отец, - заявила тюменка.

На что еще одна городанка, Елена Е. возмутилась

- Одного из тысячи упросили с ребенком погулять. Радостно, что такие ещё остались, - отметила она и рассказала, как-то сама упала на свою дочь.

- Я как-то свою усаживала на горку прокатиться, подскользнулась и упала прямо на неё, нос разбила дочка. Может вообще с детьми только по асфальту гулять? И то не факт, что безопасно, - заметила она.

Тем временем ролик набирает популярность и количество отзывов.