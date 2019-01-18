За жуткое ДТП тюменке на 2,5 года запретили менять место жительства

СЕГОДНЯ 10:05 2019-01-18T10:37:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Автомобилистку из Тюмени на 2,5 года ограничили в свободе за ДТП с тяжелыми пострадавшими. 81-летний водитель другого автомобиля в результате столкновения сломал шейный позвонок, несколько правых ребер, у него также разрыв легкого, перелом грудины и ушибы. Еще один человек получил травмы средней тяжести.

Жуткая авария произошла 20 июля 2018 года около 7 часов утра. 52-летняя женщина на Hyundai Tucson двигалась по правой крайней полосе улицы Щербакова и при перестроении в левую полосу, подрезала попутную Daewoo Nexia. От бокового столкновения "Дэу" выбросило на встречную полосу, где иномарка в лоб столкнулась со встречной "Ладой Гранта". Отечественная легковушка вспыхнула и полностью сгорела.

Женщина не признавала своей вины в аварии. Но сын пострадавшего пожилого человека через социальную сеть смог найти очевидца ДТП, у которого видеорегистратор заснял момент аварии.

Суд признал автомобилистку виновной и на 2,5 года запретил выезжать за пределы Тюмени, менять место жительства или пребывания без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Кроме того, ей раз в месяц предстоит являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию на регистрацию.

Ее также на 2,6 года лишили водительских прав, сообщили в областной прокуратуре.