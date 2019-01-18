Жители Тюмени за день сдали на переработку более 2 тонн отходов

СЕГОДНЯ 09:23 2019-01-18T09:23:20+03:00

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Больше двух тонн вторсырья сдали на переработку в январе жители Тюмени. Это стекло, металл, макулатура и электрохлам.

Ненужные отходы были собраны в первый в 2019 году экодень. Акция показала, что горожане готовы сортировать свой мусор. Они принесли 1361 килограмм стекла, 10 килограммов цветного металлолома, 85 килограммов черного металлолома, 103 килограмма сломанной бытовой техники и 740 килограммов макулатуры.

Самыми активными оказались жители Заречных микрорайонов: за полчаса они стали больше 500 килограммов отходов.

Переработка собранного стекла экономит 885 килограммов кварцевого песка 253 килограмма кальцинированной соды и 272 килограмма известняка, а переработка макулатуры спасет от вырубки 13 деревьев и предотвратит выброс в атмосферу 1258 килограммов СО2.

- Деньги от сдачи вторсырья на переработку мы перечислим в Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Потеряшки». В дальнейшем деньги будут идти на инициативы, связанные с развитием раздельного сбора отходов. Скорее всего, будем помогать с покупкой и установкой контейнеров группам активных жильцов, готовых организовать раздельный сбор отходов в своем дворе. Сейчас дорабатываем варианты. – сообщают организаторы.

Напомним, что ежемесячный экологический день проходит в Тюмени второй год в пяти районах города: район ТРЦ «Фаворит»; парковка на ул. Малыгина, 51; сквер «Комсомольский»; пересечение улиц Льва Толстого и Ямской; сквер на ул. Газовиков, 30. Организатор акции – добровольческое объединение «Круговорот», которое развивает систему раздельного сбора отходов в Тюмени.

Партнеры мероприятия: компания «ТимСан», компания «Экопрорыв».

Подробную информацию о раздельном сборе отходов в Тюмени можно узнать в группе добровольческого объединения в социальной сети «ВКонтакте» –https://vk.com/krugovorot_eco и по телефону «горячей линии» 8(3452) 920-700.

Напомним, добровольческое объединение «Круговорот» второй год проводит акции по сбору вторсырья для дальнейшей переработки. Раздельный сбор и переработка отходов бережет ресурсы планеты и способствует сокращению свалок.