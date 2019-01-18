2019-01-18T08:49:49+03:00
Происшествия

Тюменка продавала кровать и лишилась всех денег

Пенсионерку "развели" мобильные мошенники
Маргарита КАЛИНКИНА
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Пенсионерка из Тюмени при продаже кровати лишилась 76 тысяч рублей. Женщина подала пенсионерки. Она пояснила, что подала объявление в интернете и нашелся покупатель. Неизвестный позвонил с мобильного телефона и под предлогом перевода денег спросил пинкод и номер банковской карты. Женщина сообщила, после чего со счета были списаны все деньги.

Пенсионерка поняла, что это мошенник, а не покупатель и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 3 статьи 159 "Мошенничество, совершенное в крупном размере".

Полицейские напоминают, чтобы не стать жертвой злоумышленников следует помнить:

1. Только мошенники могут запрашивать Ваш номер мобильного телефона и другую дополнительную информацию, помимо идентификатора, постоянного и одноразового паролей.

2. Только мошенники могут запрашивать пароли для отмены операций или шаблонов в системах Он-лайн оплаты. Если Вам предлагается ввести пароль для отмены или подтверждения операций, которые Вы НЕ совершали, то прекратите сеанс использования услуги и срочно обратитесь в банк.

3. Только при мошеннических операциях реквизиты Вашей операции не совпадают с реквизитами в полученном SMS-сообщении.

4. Только на мошеннических сайтах контактный телефон не соответствует официальным.

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