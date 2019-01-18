2019-01-18T08:31:48+03:00
Общество

В детских поликлиниках Тюмени появятся корзинки с игрушками ручной работы

"Витаминки смелости" шьют серебряные волонтеры
Маргарита КАЛИНКИНА
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В детских поликлиниках Тюмени появятся корзинки с игрушками ручной работы. Фото Благотворительного фонда "Старшее поколение"В детских поликлиниках Тюмени появятся корзинки с игрушками ручной работы. Фото Благотворительного фонда "Старшее поколение"
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В поликлиниках Тюмени для маленьких пациентов 24 января появятся специальные боксы с игрушками ручной работы. В ожидании приема врача или медицинских процедур дети смогут выбрать себе понравившуюся игрушку и, таким образом, отвлечся и побороть волнение, например, перед уколом или перевязкой.

Благотворительный проект организовали волонтеры 55+. Пенсионеры уже приступили к изготовлению мягких «витаминок смелости» из фетра, флиса и других тканей.

- Игрушка - своеобразная награда за смелость для деток. Ведь в процессе лечения они проходят различные болезненные процедуры, переживают не меньше взрослых, сидя перед кабинетом врача. Мы хотим помочь малышам преодолеть страх, подарить радость, изменить их мнение о походах в больницу и пожелать здоровья, - пояснила «серебряный» доброволец Вера Петровна.

Инициаторы благотворительной акции - Областной геронтологический центр и Тюменский региональный благотворительный фонд «Старшее поколение».

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