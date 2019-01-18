СЕГОДНЯ 08:20 2019-01-18T08:21:07+03:00

У крещенских купелей Тюмени будут дежурить врач и два фельдшера. Фото Тюменской Станции скорой помощи

Изменить размер текста: A A

Бригады скорой помощи в Тюмени будут дежурить возле крещенских купелей в Заречном парке. Следить за самочувствием горожан будут врач и два фельдшера. Первая бригада заступит на свой пост 18 января с 11:00. Окончание дежурства запланировано в полночь 19 января.

Также дежурство пройдет на реке Туре в районе Свято-Троицкого мужского монастыря в периоды: 18 января с 10.30 до 24.00, 19 января с 10.30 до 24.00.

На остальных купелях в Тюменском районе дежурство пройдет в режиме «03» — если участникам праздника понадобится экстренная помощь, бригада незамедлительно будет направлена на вызов, сообщили в пресс-службе Станции скорой помощи.

Медики призывают тюменцев внимательно отнестись к своему здоровью и не подвергать свой организм холодовому шоку без предварительной подготовки и консультации у врача.

- Если накануне погружения человек почувствовал любое недомогание, в том числе незначительное повышение температуры тела, лучше воздержаться от окунания в холодную воду. Возможно, это начало проявления инфекционного заболевания или обострения хронического заболевания. Купание спровоцирует серьезные осложнения, — предупреждает врач скорой медицинской помощи Олег Нестеров.

Есть мнение, что на фоне холодового стресса человек может излечиться. По мнению врача, это игра в рулетку: может стать лучше, а может — остановиться сердце.

- Если вы впервые решили окунуться в прорубь, то прежде необходимо записать электрокардиограмму, чтобы выявить скрытые проблемы с сердцем, которые не влияют на самочувствие. Во время холодового стресса могут возникнуть тяжелейшие нарушения сердечного ритма, - рекомендует доктор.

Олег Федорович также отметил, что для здорового человека эта процедура очень полезная: в момент погружения выделяется большое количество адреналина — все сосуды резко сокращаются, а после выхода спустя непродолжительное время выделяются эндорфины — гормоны счастья.