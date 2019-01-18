В аэропортах Тюменской области, Ямала и Югры за год сожгли 2,4 тонны растительной продукции

СЕГОДНЯ 07:51 2019-01-18T07:51:19+03:00

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За прошедший год в аэропортах Тюменской области выявлены и уничтожены 2,4 тонны подкарантинной растительной продукции. Как правило, запрещенный багаж везли с собой пассажиры, прибывающие из республик Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан.

С 2012 года Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз растиельной продукции из-за регулярного ввоза в страну карантинных насекомых, которые могут принести серьезный вред сельскому хозяйству России. Но, как отмечают сотрудники надзорного ведомства, пассажиры продолжают брать с собой в дорогу запрещенный багаж.

Несмотря на привлечение ответственности и уничтожение продуктов, пассажиры по-прежнему игнорируют требования законодательства. На днях в аэропорту «Рощино» у четырех пассажиров, прилетевших из Ташкента, вновь была обнаружены яблоки и орехи.

По заявлению собственников продукция уничтожена в спецпечи аэропорта. В отношении нарушителей составлены протоколы по ст.10.2 КоАП РФ.