2019-01-18T08:33:50+03:00
Происшествия

Многодетная тюменка в своей 2-комнатной квартире прописала почти 300 незнакомцев

Ее уже трижды судили за подобные преступления
Маргарита КАЛИНКИНА
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Почти 300 человек зарегистрировала в своей 2-комнатной квартире жительница Тюмени. При этом она знала, что никто из мигрантов в ее квартире проживать не будет.

25-летняя мать троих детей никак не хочет вставать на путь исправления. За фиктивную регистрацию ее будут судить уже в четвертый раз.

В мае 2017 года горожанка была осуждена за фиктивную регистрацию 20 граждан России, Казахстана и Украины в течение января-марта. Тогда ее приговорили к 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

В январе 2018 года она вновь была осуждена к 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год за незаконную регистрацию 17 граждан из Украины, Казахстана, Армении и Молдовы.

В июле 2018 года суд назначил тюменке 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 8 месяцев за фиктивную регистрацию семи мигрантов из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. После этого она не прекратила наруать закон. Установлено, что с марта 2017 года по октябрь 2018 года она фиктивно зарегистрировала в своей квартире, где живет с мужем и тремя детьми, 243 соотечественника и 53 мигранта из Украины, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана и Молдовы.

Обвинение по делу уже утверждено прокуратуррой и направлено в суд, сообщили в надзорном ведомстве.

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