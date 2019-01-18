Пьяный гость угнал у жительницы Ишима автомбиль

СЕГОДНЯ 07:17 2019-01-18T07:20:12+03:00

Он разбил иномарку и уехал на ней из города

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Угонщика из Ишима задержали в Голышманово. Мужчина был пьян, а у автомобиля «Тойота» был поврежден бампер, отсутствовал капот и разбито лобовое стекло. Водительского удостоверения у гражданина при себе не оказалось.

Горе-автомобилиста доставили в полицию для выяснения обстоятельств. Оказалось, что 34-летний мужчина приехал в село на чужой машине.

В это время хозяйка иномарки подала в полицию заявление об угоне. Она пояснила, что никому не давала разрешения на управление ее автомобилем. Накануне злоумышленник находился у нее в гостях, а когда она легла спать, взял ключи и уехал.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.