2019-01-18T08:39:08+03:00
Общество

Для крещенских купаний в Тюмени оборудованы три взрослых и одна детская купели

Омовения начнутся с 12.30 часов в Заречном парке
Маргарита КАЛИНКИНА
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Для крещенских купаний в Тюмени оборудованы три взрослых и одна детская купелиДля крещенских купаний в Тюмени оборудованы три взрослых и одна детская купели
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Одна детская и три взрослых крещенских купели откроют сегодня, 18 января, на реке Туре в Тюмени. Традиционно места омовений оборудованы в Заречном парке (зона отдыха со стороны ул. Щербакова). Желающих окунуться в воду ждут с 12.30 до вечера 19 января.

Для забора воды приготовлены еще две иордани.

Рядом с прорубями и купелями установлено 14 обогреваемых раздевалок, туалеты и освещение. Кроме того, всем, кто захочет окунуться в воду, предложат горячее питьё.

Начнется празднование в 11 часов с крестного хода по улицам города к купелям. Шествие возглавит митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. В 12.30 он совершит чин Великого освящения воды, после чего начнутся купания и набор святой воды.

Охрану общественного порядка и безопасность граждан будет обеспечивать полиция. Безопасность граждан на льду и пожарную безопасность – сотрудники ГУ МЧС РФ по Тюменской области.

Традиционно будет организовано дежурство медицинских работников и спасателей.

Также на прилегающей территории развернется работа церковных лавок, торговля кулинарными изделиями.

Для участников праздника оборудуют парковку на 750 машиномест. Заезд на нее будет открыт с улицы Щербакова, от светофорного объекта к зоне отдыха.

Организаторы мероприятия: Тюменское благочиние Тобольско-Тюменской митрополии и Тюменское областное общественное движение «Сибирь Православная» при поддержке администрации города Тюмени.

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