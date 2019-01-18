СЕГОДНЯ 04:51 2019-01-18T04:51:39+03:00

Погода 18 января в Тюмени: тепло, но очень ветрено Фото: Ольга Крыльцова

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Пятница, 18 января, в Тюменской области будет немного пасмурной. Ночью прошел небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах к утру начался гололед, изморозь. Днем тоже местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем -5, -10 градусов.

В Тюмени небо затянут облака, но осадков не ожидается. Будет очень ветрено - 4-8 м/с, к вечеру порывы усилятся до 6-11 м/с. Температура воздуха -7 -9 градусов.

В Тобольске утром небольшой снег, ветер 4-8 м/с, температура воздуха -6 -8 градусов.

В Ялуторовске и Заводоуковске без осадков, ветер 6-10 м/с, термометры покажут -13 -9 градусов.

В Ишиме солнечно и -11, практически без ветра, всего 3 м/с.

18 января отмечается Крещенский Сочельник. В этот день перед Крещением вспоминается крещение Иисуса Христа в реке Иордан. В день праздника и в день Крещенского сочельника совершается Великое освящение воды великим Иорданским освящением.