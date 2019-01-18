2019-01-18T04:51:39+03:00
Общество

Погода 18 января в Тюмени: тепло, но очень ветрено

Температура воздуха составит -7 -9 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Погода 18 января в Тюмени: тепло, но очень ветреноПогода 18 января в Тюмени: тепло, но очень ветреноФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Пятница, 18 января, в Тюменской области будет немного пасмурной. Ночью прошел небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах к утру начался гололед, изморозь. Днем тоже местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем -5, -10 градусов.

В Тюмени небо затянут облака, но осадков не ожидается. Будет очень ветрено - 4-8 м/с, к вечеру порывы усилятся до 6-11 м/с. Температура воздуха -7 -9 градусов.

В Тобольске утром небольшой снег, ветер 4-8 м/с, температура воздуха -6 -8 градусов.

В Ялуторовске и Заводоуковске без осадков, ветер 6-10 м/с, термометры покажут -13 -9 градусов.

В Ишиме солнечно и -11, практически без ветра, всего 3 м/с.

18 января отмечается Крещенский Сочельник. В этот день перед Крещением вспоминается крещение Иисуса Христа в реке Иордан. В день праздника и в день Крещенского сочельника совершается Великое освящение воды великим Иорданским освящением.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменка продавала кровать и лишилась всех денег
В детских поликлиниках Тюмени появятся корзинки с игрушками ручной работы
У крещенских купелей Тюмени будут дежурить врач и два фельдшера
В аэропортах Тюменской области, Ямала и Югры за год сожгли 2,4 тонны растительной продукции
Сбербанк проведёт Global Cyber Week
Многодетная тюменка в своей 2-комнатной квартире прописала почти 300 незнакомцев
Пьяный гость угнал у жительницы Ишима автомбиль
Для крещенских купаний в Тюмени оборудованы три взрослых и одна детская купели
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года
В школах Тюмени вводится масочный режим
Житель Сургута пригласил на свидание тоболячку и обокрал
В Тюменском районе на водоемах построено восемь крещенских купелей
Была дома и попала в ДТП: в Ялуторовске пьяный водитель пробил стену дома
Право на выбор: для тюменцев разработают несколько вариантов оплаты за вывоз мусора
Тюменка публично поблагодарила водителя и кондуктора автобуса за помощь школьнику
Тюмень может поставить новый рекорд крещенских купаний
1,1 трлн руб. потратили россияне на новогодние праздники
Тюменец зарезал знакомую за злой язык
Тюменцам подсказывают, как добавить в жизнь адреналина и позитива
Два тюменца выиграли медали на Кубке России по лыжным гонкам
Продавец из Тюмени с горя ограбила свой магазин
АО «Транснефть – Сибирь» подвело итоги благотворительной деятельности в 2018 году
«Ключ к жизни» помог уже почти тысяче больных детей Тюменской области
Район у реки Туры возле улицы Мельникайте в Тюмени остается без воды
Новая напасть: тюменцам угрожает муха-горбатка