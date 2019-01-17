В школах Тюмени вводится масочный режим
Дети наденут маски с 18 января
В школах Тюмени вводится масочный режимФото: Ольга Крыльцова
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Масочный режим вводится в школах Тюмени. Ученики и учителя с 18 января обязаны будут ходить в медицинских масках.
Меры приняты в связи с ростом заболеваемости ОРВИ. Сегодня СМС-ки на телефоны во второй половине дня стали получать родители. Учителя также предупреждают, что не нужно отправлять на занятия детей, если им нездоровится.
Напомним, на минувшей неделе в Тюмени зарегистрировано превышение эпидемического порога.
По данным вирусологического мониторинга, в городе и регионе распространены вирусы не гриппозной этиологии, но доля вирусов гриппа (преимущественно типа А) возросла.