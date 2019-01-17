Житель Сургута пригласил на свидание тоболячку и обокрал

СЕГОДНЯ 15:41 2019-01-17T15:41:09+03:00

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Пригласил на свидание и обокрал. В тобольске задержали жителя Сургута. В Тобольске задержали мужчину. который стащил у своей знакомой 30 тысяч рублей. Преступление было совершено во время романтического вечера.

Северянин с лета переписывался с тоболячкой в социальных сетях и решил, наконец, встретиться лично. Во время свидания девушка отлучилась на несколько минут, а позже обнаружила пропажу денег.

В настоящее время подозреваемый свою вину полностью признал и пояснил, что пошел на преступление из-за нужды, так как не работает.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». С горе-любовника взята подписка о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД Тюменской области.