СЕГОДНЯ 15:11 2019-01-17T15:13:55+03:00

В Тюменском районе на водоемах построено восемь крещенских купелей. Фото Администрации Тюменского района

Окунуться в них можно будет уже 18 января

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Восемь купелей построены на водоемах Тюменского района. Они расположены на реке Кармак в деревне Зырянка Успенского муниципального образования, реке Кулига в селе Каменка, карьере в селе Мальково, на пруду в Кулаково, карьере в Перевалово, озере Андреевское в поселке Боровский, реке Пышма в селах Червишево и Богандинское.

Планируется, что в в Крещение в иорданях окунется не менее 12 тысяч человек, сообщили в пресс-службе главы района.

За безопасностю на водоемах будут следить порядка ста человек: спасатели, пожарные, полицейские и дружинники. В помощь им – почти пятьдесят единиц техники.

Уже завтра, 18 января, начнется установка палаток и подходов к проруби, освящение воды. Вблизи мест для купания будут размещены информационные щиты, призывающие к соблюдению требований безопасности и разъясняющие порядок оказания первой медицинской помощи. Для экстренных служб и транспорта населения предусмотрены парковки, для переодевания искупавшихся – палатки.

В день празднования Крещения в муниципальных образованиях традиционно пройдет крестный ход, а искупавшихся согреют чаем. По окончании праздничного дня (23.00-24.00) проруби заморозят.