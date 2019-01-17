СЕГОДНЯ 14:29 2019-01-17T14:33:44+03:00

Была дома и попала в ДТП: в Ялуторовске пьяный водитель пробил стену дома. Фото ГИБДД Тюменской области

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В Ялуторовске пьяный водитель пробил стену дома, в котором жила 62-летняя пенсионерка. В итоге рухнула одна балка, которая держала потолок. Она упала на печку и шкаф, что спасло жизнь хозяйке. Женщина была госпитализирована в больницу. Предвариительно, у нее травмы головы и многочисленные ушибы.

Авария произошла в 11-м часу вечера 16 января на улице Загородной. К несчастью, в момент ДТП бабушка пошла на кухню, чтобы помыть руки и в этот момент обвалилась штукатурка и потолок.

29-летний водитель Александр, стаж за рулем которого 2 года, был очень пьян, сообщили в областной Госавтоинспекции. Показания его алкотестера составили 0,93 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Сам он рассказал, что выпил бутылку водки. Из кармана его куртки торчала литровая бутылка пива, из которой он отхлебывал после обрушения бабушкиного дома.

Хозяйка дома чудом осталась жива. Фото ГИБДД Тюменской области

Теперь водителя ожидает штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом. Ему также предстоит ответить за совершенное ДТП.

По данным ГИБДД, за неполный первый месяц 2019 года на дорогах Ялуторовска уже отстранены от управления транспортом 11 водителей, остановленных пьяными. В целом по области этот показатель составил 324 человека. С помощью жителей области в 2018 году за нетрезвое вождение задержаны более 100 автомобилистов.

Автоинспекторы призывает граждан активно противодействовать нетрезвому вождению, сообщая в полицию о неадекватных водителях, людях, управляющих транспортом под воздействием алкоголя, наркотиков, а также лишенными водительских прав.