Право на выбор: для тюменцев разработают несколько вариантов оплаты за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 13:51 2019-01-17T13:53:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Право на выбор. В Тюменской области разработают правовой механизм, который позволит людям выбирать способ оплаты за вывоз мусора.

Такое поручение дал губернатор Александр Моор своим заместителям Вячеславу Вахрину и Ларисе Теплоуховой, а также главе Тюмени Руслану Кухаруку. Документ предстоит разработать до конца следующей недели совместно с Общественной палатой.

Об этом Александр Моор сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Глава региона подчеркнул, что несанкционированные свалки – главная угроза тюменской экологии. Если бы не постоянные административные усилия, диких свалок было бы гораздо больше.

- Очень неприятно гулять по лесу и натыкаться порою в достаточно глухих местах на кучи мусора. Почему так получается? Раньше перевозчику мусора было выгодно получить деньги, забрать мусор у дома и вывалить его где-нибудь в лесу, не оплачивая утилизацию на специализированном полигоне. Если вы платили меньше среднего, можете быть уверены, ваш мусор сваливали где-нибудь в лесу, - пояснил Александр Викторович. - Поэтому я поддерживаю идею Федерального закона «Об отходах производства и потребления», которая, наоборот, стимулирует перевозчика доставить мусор на сортировочный завод, потому что только там он получит деньги за работу. Для этого и нужен единый региональный оператор.

Губернатор также сообщил, что по итогам 2018 года лишь порядка 35% владельцев частных домов имели договоры на вывоз мусора. Куда девали мусор остальные? Новые правила обязывают заключать договоры всех.

- Уже почти 15 лет жители квартир платили из расчета за квадратный метр. Считаю, что эта система должна быть более гибкой. Справедливо будет дать человеку выбор – платить за квадратный метр или за фактически вывезенный мусор. Если жителю частного или многоквартирного дома, дачникам выгоднее или удобнее платить по факту – они должны иметь такую возможность, - подчеркнула глава региона.