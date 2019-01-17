2019-01-17T13:39:04+03:00
Общество

Тюменка публично поблагодарила водителя и кондуктора автобуса за помощь школьнику

Бригада маршрута №39 помогла добраться домой заблудившемуся мальчику
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Тюменка публично поблагодарила водителя и кондуктора автобуса за помощь школьникуТюменка публично поблагодарила водителя и кондуктора автобуса за помощь школьникуФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Тюменка публично поблагодаприла водителя и кондуктора автобуса №39. Бригада помогла 11-летнему мальчику добраться домой. Школьник уснул в маршрутке №24 и проехал свою остановку. Когда он проснулся, то был уже у Моста влюбленных. С перепугу выбежал, дошел до центра и сел в автобус №39.

Историю пацана в социальных сетях рассказала его тетя.

- Телефон у него сел. Спустя какое-то время родители забили тревогу и мы все вместе сразу же начали искать. Подробности поиска описывать не буду... Главное, что кондуктор автобуса №39 помогла, - поделилась тюменка. - Племяник не знал, в какую сторону едет автобус, в Заречный район или на Москвоский тракт. Кондуктор, увидев его, поинтересовалась, куда ему нужно и почему он плачет. На конечной остановке женщина накормила, напоила и успокоила мальчика. Довезла до нужной остановки, где он вышел и благополучно дошёл до дому.

Горожанка сердечно поблагодарила кондуктора, написав: "Низкий вам поклон. Дай Бог вам и водителю здоровья".

Сообщение вызвало большой отклик у горожан.

- Слава Богу! Хорошо что всё так закончилось, спасибо кондуктору. Я видела его, как раз когда кондуктор начала расспрашивать мальчика, но нужно было выходить. Я была уверена, что ему помогли и не ошиблась, - рассказала очевидица происшествия Алия С.

Еще одна горожанка Виа Ф. рассказала подобную историю, которая случалась с ней в детстве.

- Ехала и плакала, ко мне подсела женщина, спросила, почему я плачу и куда еду. В общем вышла со мной на ближайшей остановке, позвонила моей маме, пересадила меня на другой автобус, попросила кондуктора сообщить мне, когда будет моя остановка, дала мне конфетку, улыбнулась и сказала что бы больше не терялась. Спустя 14 лет до сих пор помню! Хорошее всегда запоминается на долго, - отметила Виа.

Водитель Динара Мавлянова рассказала, что на ее маршруте много случаев, когда у школьников нет денег на карте.

В целом, все горожане считают, что о таких случаях обязательно нужно рассказывать и благодарить отзывчивых людей. Добрые новости читать приятнее, чем плохие.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменском районе на водоемах построено восемь крещенских купелей
Была дома и попала в ДТП: в Ялуторовске пьяный водитель пробил стену дома
Право на выбор: для тюменцев разработают несколько вариантов оплаты за вывоз мусора
Тюмень может поставить новый рекорд крещенских купаний
1,1 трлн руб. потратили россияне на новогодние праздники
Тюменец зарезал знакомую за злой язык
Тюменцам подсказывают, как добавить в жизнь адреналина и позитива
Два тюменца выиграли медали на Кубке России по лыжным гонкам
Продавец из Тюмени с горя ограбила свой магазин
АО «Транснефть – Сибирь» подвело итоги благотворительной деятельности в 2018 году
«Ключ к жизни» помог уже почти тысяче больных детей Тюменской области
Район у реки Тура возле улицы Мельникайте в Тюмени остается без воды
Новая напасть: тюменцам угрожает муха-горбатка