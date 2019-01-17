Тюменка публично поблагодарила водителя и кондуктора автобуса за помощь школьнику

СЕГОДНЯ 13:39 2019-01-17T13:39:04+03:00

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Тюменка публично поблагодаприла водителя и кондуктора автобуса №39. Бригада помогла 11-летнему мальчику добраться домой. Школьник уснул в маршрутке №24 и проехал свою остановку. Когда он проснулся, то был уже у Моста влюбленных. С перепугу выбежал, дошел до центра и сел в автобус №39.

Историю пацана в социальных сетях рассказала его тетя.

- Телефон у него сел. Спустя какое-то время родители забили тревогу и мы все вместе сразу же начали искать. Подробности поиска описывать не буду... Главное, что кондуктор автобуса №39 помогла, - поделилась тюменка. - Племяник не знал, в какую сторону едет автобус, в Заречный район или на Москвоский тракт. Кондуктор, увидев его, поинтересовалась, куда ему нужно и почему он плачет. На конечной остановке женщина накормила, напоила и успокоила мальчика. Довезла до нужной остановки, где он вышел и благополучно дошёл до дому.

Горожанка сердечно поблагодарила кондуктора, написав: "Низкий вам поклон. Дай Бог вам и водителю здоровья".

Сообщение вызвало большой отклик у горожан.

- Слава Богу! Хорошо что всё так закончилось, спасибо кондуктору. Я видела его, как раз когда кондуктор начала расспрашивать мальчика, но нужно было выходить. Я была уверена, что ему помогли и не ошиблась, - рассказала очевидица происшествия Алия С.

Еще одна горожанка Виа Ф. рассказала подобную историю, которая случалась с ней в детстве.

- Ехала и плакала, ко мне подсела женщина, спросила, почему я плачу и куда еду. В общем вышла со мной на ближайшей остановке, позвонила моей маме, пересадила меня на другой автобус, попросила кондуктора сообщить мне, когда будет моя остановка, дала мне конфетку, улыбнулась и сказала что бы больше не терялась. Спустя 14 лет до сих пор помню! Хорошее всегда запоминается на долго, - отметила Виа.

Водитель Динара Мавлянова рассказала, что на ее маршруте много случаев, когда у школьников нет денег на карте.

В целом, все горожане считают, что о таких случаях обязательно нужно рассказывать и благодарить отзывчивых людей. Добрые новости читать приятнее, чем плохие.