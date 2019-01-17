Тюмень может поставить новый рекорд крещенских купаний

СЕГОДНЯ 13:05 2019-01-17T13:05:02+03:00

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Для организации Крещенских купаний в Тюмени нужны мужчины-добровольцы. Требуются волонтеры от 18 лет и старше для дежурства на купелях во время купаний.

За подробностями обращаться в социальный отдел Тюменского благочинияпо по телефону 8-932-473-14-85.

Напомним, что купания начнутся в пятницу, 18 января, но основное количество людей ожидается в субботу, 19 января. В этот день ожидается теплая погода, термоетры остановятся на отметках -6 -9 градусов, поэтому желающих окунуться ожидается очень много.

Например, семь лет назад, когда Крещение выпало на воскресенье был поставлен рекорд. В купелях в Заречном микрорайоне окунулись 25 тысяч человек, а всего по городу и ближайшему пригороду – 36 тысяч человек!

В январе 2017 года искупались около 15 тысяч человек, а на праздник пришли более 50 тысяч. В январе 2016 года - 16,5 тысячи и более 60 соответственно.

Напомним, что в пятницу 18 января 2019 года в 11 часов священнослужители и православные жители города пройдут крестным ходом до купелей в Заречном парке, который возглавит митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

В 12.30 состоится освящение воды, после чего каждый желающий сможет погрузиться в крещенскую купель и набрать воды из иордани.

Охрана общественного порядка и безопасность граждан будет обеспечиваться полицией. Безопасность граждан на льду и пожарная безопасность – сотрудниками ГУ МЧС РФ по Тюменской области. Традиционно будет организовано дежурство медицинских работников и спасателей.

Также на прилегающей территории развернется работа церковных лавок, торговля кулинарными изделиями.