2019-01-17T12:16:59+03:00
Происшествия

Тюменец зарезал знакомую за злой язык

Тело женщины нашли в сарае частного дома
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменец зарезал знакомую за злой языкТюменец зарезал знакомую за злой языкФото: Ольга Крыльцова
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Тело женщины найдено в сарае одного из частного дома в Тюмени. Погибшую 38-летнюю тюменку с ножевым ранением в живот нашли накануне,16 января на улице Молодогвардейцев.

По подозрению в преступлении задержан 28-летний знакомый убитой. Он рассказал, что 15 января распивал с приятельницей спиртные напитки, а когда она начала его оскорблять, они крепко поссорились. Мужчина несколько раз ударил собутыльницу руками, а затем схватил нож и пырнул им живот. После этого он лег спать, а проснувшись утром, перетащил тело в сарай.

По данному факту следственным отделом по Калининскому округу управления СКР по Тюменской области возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время подозреваемомц предъявят обвинение и возьмут под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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