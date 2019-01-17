2019-01-17T12:27:49+03:00
Спорт

Тюменцам подсказывают, как добавить в жизнь адреналина и позитива

Их можно получить на тренировках по бразильской капоэйре
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменцам предлагают добавить в жизнь адреналина и позитива. Фото департамента по спорту и молодежной политике ТюмениТюменцам предлагают добавить в жизнь адреналина и позитива. Фото департамента по спорту и молодежной политике Тюмени
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Добавить в свою жизнь адреналина и позитива могут жители Тюмени, посетив занятия по бразильской капоэйре. Около двух лет такие тренировки проводит спортивный инструктор Центра Дзюдо Александр Герасимов.

- Я профессионально занимался каратэ, айкидо, дзюдо, танцами и прочим. Но именно в капоэйре я нашел нужное мне сочетание многих элементов. Уже более восьми лет занимаюсь этим направлением боевых искусств. В капоэйре есть кардионагрузки, растяжка, элементы акробатики, танца, ударная техника, скорость и сила. И все это под аккомпанемент бразильских песен и музыки, - рассказывает Александр Александрович.

Этот вид спорта под силу каждому, вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки. Начать можно абсолютно неспортивному человеку. При регулярных занятиях хорошо тренируется работа вестибулярного аппарата, восстанавливается эластичность мышц и суставов.

Сегодня у Герасимова уже более тридцати человек и самому старшему из них за 50 лет. Родители приводят на занятия детей и остаются на тренировках сами, так как этот вид их действительно затягивает.

Приходите и вы, занятия проходят каждую среду и воскресенье. Уточнить более подробную информацию и записаться на тренировки можно по телефону: 8-912-397-70-70.

Перечень всех спортивных площадок и спорторганизаторов можно найти на сайте городского департамента по спорту и молодежной политике, в официальной группе департамента - https://vk.com/dsimp и в группе «Спорторганизаторы Тюмени».

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