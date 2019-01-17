2019-01-17T11:11:59+03:00
Спорт

Два тюменца выиграли медали на Кубке России по лыжным гонкам

Успешное выступление состоялось в первый день соревнований
Маргарита КАЛИНКИНА
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Два тюменца Андрей Парфенов и Евгения Ощепкова выиграли серебряные медали на Кубке России по лыжным гонкам. Накануне, 16 января, III этап Кубка стартовал в Кирово-Чепецке (Кировская область). Первым стартом стал индивидуальный спринт классическим стилем.

В мужской гонке лыжник ЦСП72 Андрей Парфенов завоевал серебро, уступив 0,43 сек спортсмену из Коми Ермилу Вокуеву. Третьим финишировал лыжник из Татарстана Андрей Феллер.

Среди женщин Евгения Ощепкова смогла завершить гонку второй, отстав лишь от Анастасии Москаленко из Новосибирской области, которая пришла к финишу с большим отрывом. Тройку призерок замкнула Дина Некрасова из Удмуртии. Близка к бронзовой медали была еще одна тюменка Ольга Кучерок, ей не хватило до медали 2,19 секунды.

Соревнования продолжаются. Сегодня, 17 января, состоится индивидуальная гонка на 10 и 15 км классическим стилем, а 19 января – персьют на 10 и 15 км свободным стилем.

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